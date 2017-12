Na Severnoprimorskem svež veter za Agroind in Certo

piše Rosana Rijavec

Nova Gorica, 28. decembra - V Vipavski dolini in na Cerkljanskem sta se letos razpletli lastniški zgodbi za Agroind in za Certo. S prihodom novega lastnika je oživelo Agroindovo poslovanje in odkup grozdja, Cerkljanskemu pa se obeta nov turistični zagon, ki ga je napovedal lastnik Postojnske jame in novi prevzemnik Certe in s tem Hotela Cerkno s smučarskim centrom.