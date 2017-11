Zdravniška zbornica za ohranitev zdravstvenega doma za študente; ministrstvo končne odločitve še ni sprejelo

Ljubljana, 20. novembra - Na informacijo, da naj bi ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana nameravala ukiniti zdravstveni dom za študente na Aškerčevi, so se odzvali na Zdravniški zbornici Slovenije in študentskem društvu Iskra, kjer ukinitvi nasprotujejo. Na ministrstvu odgovarjajo, da dokončne odločitve o statusu omenjenega zdravstvenega doma še niso sprejeli.