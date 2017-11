Zaživel bo nov jezikovni portal za osnovnošolce in dijake Franček

Ljubljana, 20. novembra - Kmalu bo zaživel nov jezikovni portal Franček, različica slovarskega portala Fran. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU upajo, da bo sčasoma postal pripomoček za osnovno- in srednješolske učitelje in profesorje slovenskega jezika, s katerim bodo učence in dijake poskušali navaditi rabe slovarjev in jezikoslovnih priročnikov.