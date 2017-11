Steinmeier nemške stranke pozval, naj ne zapadejo v paniko

Berlin, 19. novembra - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je stranke, ki se pogajajo o oblikovanju nemške vladne koalicije, pozval, naj se ne zapletejo v panične razprave o novih volitvah. Krščanski demokrati (CDU/CSU), liberalci (FDP) in Zeleni konec tedna nadaljujejo pogajanja, rok za preliminarni dogovor o koaliciji pa so si postavili do danes zvečer.