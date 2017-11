Slovenci po prvi seriji šesti

Wisla, 18. novembra - Slovenski smučarski skakalci po prvi seriji uvodne preizkušnje sezone svetovnega pokala 2017/18 v Wisli na ekipni tekmi zasedajo šesto mesto. Timi Zajc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Peter Prevc so zbrali 456,1 točke. Vodijo Poljaki s 496,8 točke pred Avstrijci (495,7) in Norvežani (493,9).