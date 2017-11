Vojaški pilot v ZDA s svojim letalom v zraku izrisal penis

Seattle, 18. novembra - Ameriški pilot vojne mornarice se je v četrtek nad zvezno državo Washington pri meji s Kanado znesel nad prebivalstvom na tleh in z izpuhom svojega lovskega letala v zraku izrisal moški spolni organ. Prebivalci so to opazili in izlili ogorčenje lokalnim medijem in vojski, ki se je opravičila.