Dijaki Šolskega centra Kranj bodo prebarvali prostore Slovenske fundacije za Unicef

Ljubljana, 19. novembra - Dijaki Šolskega centra Kranj bodo z barvami prenovili dotrajane prostore Slovenske fundacije za Unicef v ljubljanski Šiški. Dijaki, ki se učijo za poklic slikopleskarja, bodo v okviru praktičnega pouka do konca leta prepleskali okoli 300 kvadratnih metrov površin v pisarnah, hodnikih in drugih prostorih, so sporočili iz fundacije.