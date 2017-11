Policija prevzela specialno vozilo z vodnim topom

Ljubljana, 17. novembra - Ministrstvo za notranje zadeve in policija sta danes prevzela specialno vozilo z vodnim topom. Namenjeno je uporabi na množičnih nasilnih demonstracijah, športnih ali drugih rizičnih prireditvah, kjer prihaja do množičnega in hujšega kršenja javnega reda, vandalizma, ogrožanja življenja ljudi in uničevanja premoženja.