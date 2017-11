Koalicijska pogajanja v Avstriji dobro napredujejo

Dunaj, 17. novembra - V Avstriji potekajo koalicijska pogajanja med ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ) precej harmonično, je danes ocenil predsednik FPÖ Heinz-Christian Strache. Pojasnil je, da so že skoraj zaključili pogajanja o varnosti in notranjih zadevah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.