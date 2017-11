Občina Prevalje zaključuje opremljanja poslovne cone

Prevalje, 19. novembra - Občina Prevalje v teh dneh zaključuje projekt razvoja in opremljanja Poslovne cone Prevalje. Projekt, vreden skoraj 1,2 milijona evrov, se je izvajal na treh lokacijah, in sicer Lahovnikovo, Nicina in Lesna, skupna površina novo opremljenega dela poslovne cone pa znaša 4,9 hektarja.