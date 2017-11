Vinarjem uspelo, kar ni slovenski nogometni reprezentanci

Ljubljana, 18. novembra - Evropsko prvenstvo v vinarjev v nogometu bo od 29. maja do 2. junija 2018 v Sloveniji, na njem pa bodo gostitelji in trikratni prvaki branili naslov, ki so ga osvojili v Nemčiji leta 2016. Najbolj znano nogometno ime med vinarji nogometaši je 31-letni Tolminec Tim Lo Duca, ki je igral tudi za Domžale, Rudar in Primorje, zdaj pa je v Wolfsbergu.