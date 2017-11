Hrvaški državljan v kombiju nezakonito prevažal 30 tujcev

Ljutomer, 17. novembra - Policisti policijske postaje Ljutomer so danes v občini Razkrižje zaustavili kombinirano vozilo hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 33-letni hrvaški državljan. Pri kontroli vozila in potnikov so policisti ugotovili, da je voznik v kombiju nezakonito prevažal 30 tujcev, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.