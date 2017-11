Letošnji teden globalnega učenja v znamenju trajnostnega razvoja

Ljubljana, 18. novembra - V Sloveniji se bo danes, že enajstič zapored, začel teden globalnega učenja. Osrednja tema letošnjega tedna je trajnostni razvoj, slogan pa je Moj svet je odvisen od vseh nas. V različnih krajih bodo na to temo potekali številni dogodki, kot so predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, kreativno pisanje, pisanje apelov in drugo.