Sluiter bi iz nadzornega sveta Gorenja odpoklical Voljča in Slavinca

Velenje, 17. novembra - Nizozemska družba Home Products Europe, ki ima v lasti petodstotni delež Gorenja in katere zastopnik je nekdanji član uprave Gorenja Philip Alexander Sluiter, zahteva sklic skupščine Gorenja. Na tej bi iz nadzornega sveta odpoklicali Marka Voljča in Uroša Slavinca ter na njuno mesto imenovali Sluiterja in Roberta Lična.