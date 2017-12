piše Beti Gačnik

Ljubljana, 25. decembra - Sredi programskega obdobja 2014-2020 se Slovenija tako kot preostale članice že ozira proti novemu sedemletnemu obdobju. To bo zahtevno, saj se od EU pričakuje vidnejša vloga na novih področjih, kot so migracije, varnost in obramba. Ob tem pa se bo proračun EU z odhodom Velike Britanije še dodatno zmanjšal.