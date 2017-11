Japonski varuh konkurence preiskal prostore Airbnb

Tokio, 17. novembra - Japonski varuh konkurence je preiskal prostore podjetja Airbnb v tej državi. Podjetje naj bi namreč od uporabnikov zahtevalo podpis pogodbe, s katero bi se ti zavezali k ekskluzivnemu sodelovanju s podjetjem in prekinitvi sodelovanja z drugimi agencijami. V Airbnb so očitke zavrnili in poudarili, da v preiskavi sodelujejo z oblastmi.