Policija letos podala 70 ovadb za spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let

Ljubljana, 17. novembra - Policija je letos doslej podala 70 kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Lani je bilo takšnih ovadb 59. Na portalu spletno oko, ki ga upravlja Center za varnejši internet, pa se število prijav posnetkov spolnih zlorab zmanjšuje. Letos so jih prejeli 77, 25 so jih posredovali na policijo.