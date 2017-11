V Celju obeležili 90-letnico dispanzerja za šolske otroke in mladino

Celje, 17. novembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Celje so pripravili srečanje ob 90. obletnici dispanzerja za šolske otroke in mladino. Znotraj dispanzerja deluje pet sodobno opremljenih ambulant, kjer se izvajajo preventivni in kurativni pregledi. Trenutno dela v dispanzerju pet zdravnic, pet srednjih in štiri diplomirane medicinske sestre.