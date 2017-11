Novogoriški dijaški dom praznuje 70-letnico delovanja

Nova Gorica, 17. novembra - Ob začetku šolskega leta je minilo 70 let od nastanitve prvih dijakov v prostore Dijaškega doma Nova Gorica. Okroglo obletnico obeležujejo z današnjo slovesnostjo, ki se je bosta udeležila tudi podpredsednik DZ Matjaž Nemec in direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo Elvira Šušmelj.