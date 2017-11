Cervantesova nagrada literatu Sergiu Ramirezu iz Nikaragve

Madrid, 17. novembra - Nikaragovski literat in borec za človekove pravice Sergio Ramirez je prejemnik Cervantesove nagrade, najprestižnejšega priznanja za literaturo v španskem jeziku. Pisatelj (75) časti svojo domovino na najvišji ravni, ne samo kulturno in intelektualno, temveč tudi s političnega in socialnega vidika.