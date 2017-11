Strokovni svet celjske bolnišnice bo v primeru Ferjančeve razrešitve odstopil

Celje, 17. novembra - Če bo vlada podala soglasje k sklepu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje o razrešitvi direktorja bolnišnice Marjana Ferjanca, ki so ga svetniki sprejeli na sredini seji, bo strokovni svet bolnišnice v celoti odstopil. To odločitev je strokovni svet sprejel na četrtkovi izredni seji, so danes sporočili iz celjske bolnišnice.