Azijske borze z rastjo

Tokio, 17. novembra - Azijske borze so danes večinoma v znamenju pozitivnih gibanj. Čeprav vlagatelji v Aziji nadaljujejo z unovčevanjem dobičkov, so jih spodbudila pozitivna gibanja z ameriškega kapitalskega trga, kjer so s poslovanjem pozitivno presenetila nekatera podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.