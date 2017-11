Parlamentarni odbor nenaklonjen predlaganim ukrepom proti izogibanju davkom

Ljubljana, 17. novembra - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljal o problematiki izogibanja plačevanju davkov. V Levici so pripravili nekaj predlogov za ukrepanje, od katerih so člani odbora podprli le enega. Kot je bilo slišati v razpravi, področje res še ni urejeno, a vlada glede tega intenzivno ukrepa.