Primorske novice: Trg in barantanje (17. 11.)

Koper, 16. novembra - Nobenega razloga ni za domnevo, da so podjetje Gorica Invest ter z njim povezane družbe in posamezniki v Solkanu storili kaj neetičnega in nezakonitega. Ali, da to nameravajo storiti. Tudi ni moč trditi, da so vse pravne osebe, ki imajo lastniške povezave z državami z ugodnejšo fiskalno zakonodajo, slabe, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.