Ameriški režiser Martin Scorsese praznuje 75 let

New York, 17. novembra - Ameriški režiser Martin Scorsese filme snema že pet desetletij. Avtor filmov Taksist (1976) in Dobri fantje (1990) danes praznuje 75 let in snema naprej. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že od septembra ponovno z Robertom de Nirom v glavni vlogi snema gangsterski film.