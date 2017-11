Pariz, 17. novembra - Mineva sto let od smrti francoskega kiparja Augustea Rodina (1840-1917). Rodin, ki velja za enega najvplivnejših kiparjev 20. stoletja, je kiparstvu vrnil živost, ki mu jo je akademska umetnost s pretiranim slavljenjem popolnosti pred tem odvzela. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so Mislec, Poljub in Calaijski meščani.