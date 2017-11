ZSSS poziva delodajalce k izplačilu 13. plače

Ljubljana, 16. novembra - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pozvala delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v novembru in decembru zagotovijo izplačilo 13. plač. Ob tem so delodajalce spomnili, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja davčno razbremenjena.