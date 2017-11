Mednarodna agencija za atomsko energijo potrdila dobro pripravljenost Slovenije na jedrske nesreče

Ljubljana, 16. novembra - Predstavniki Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so sklenili dvotedensko pregledovalno misijo za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče. Kot so ugotovili, je Slovenija dobro pripravljena na primer takih nesreč, ob tem pa so priporočili pripravo strategije monitoringa v vseh fazah med in po morebitni jedrski nesreči.