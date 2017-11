Sporočila spolno izkoriščanih in zlorabljenih otrok še vedno preslišana

piše Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 17. novembra - V Združenju proti spolnemu zlorabljanju so pred sobotnim evropskim dnevom za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo opozorili na še vedno pogosto preslišana sporočila otrok, ki lahko kažejo, da so žrtve spolnih zlorab. Tema letošnjega evropskega dneva, ki je nastal na pobudo omenjenega združenja, so zlorabe otrok na spletu.