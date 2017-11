Strunjan, 17. novembra - Strunjan bo do nedelje spet gostil tradicionalni praznik kakijev. Ob preizkušenem programu s predavanji, vodenimi ogledi in glasbo se letos obetajo tudi nekatere novosti, kot je večerni pohod z baklami. Pridelovalci v strunjanski dolini so sicer z letino kakijev zadovoljni.