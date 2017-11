pripravili dopisniki STA

Celje, 18. novembra - Nekatere večje občine se že odevajo v praznično okrasje. Na tisoče lučk bo razsvetljevalo ulice, trge in drevorede, mesta bodo praznično okrašena tudi z božičnimi oz. novoletnimi drevesi. V večini občin bodo praznično vzdušje pričarali liki iz pravljic, nastopi glasbenih in gledališčnih skupin ter drsališča in silvestrovanja na prostem.