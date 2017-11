Za energetsko prenovo javnih stavb 1,7 milijona evropskih sredstev

Ljubljana, 16. novembra - EU bo Sloveniji namenila do 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev kot dodatno pomoč pri izvajanju energetske prenove javnih stavb. Gre za tehnično pomoč Elena (European Local Energy Assistance), skupno iniciativo Evropske investicijske banke in Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.