Strelski pohod na severu Kalifornije zahteval najmanj štiri življenja

Sacramento, 15. novembra - Kalifornijski policisti so v torek na podeželju severno od Sacramenta ubili 44-letnega Kevina Jasona Neala, ki se je zgodaj zjutraj odpravil na strelski pohod in ubil štiri ljudi, 10 pa ranil. Najprej je ubil ženo katere truplo so odkrili šele v sredo, nato soseda, zatem pa se odpravil do bližnje osnovne šole in jo prerešetal.