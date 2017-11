Večer: V preiskavi poslov v hiši erotike naj bi se znašel tudi nekdanji mariborski podžupan

Maribor, 15. novembra - Mariborski kriminalisti so v torek v Mariboru in širše izvedli hišne preiskave zaradi suma trgovine z ljudmi, v središču preiskave pa naj bi se po pisanju spletnega Večera znašel nekdanji lokalni politik in podjetnik, nekaj časa tudi mariborski podžupan Gregor Jager. Gre za posle v hiši erotike, ki je v stavbi nekdanje pekarne v Melju deloval lani.