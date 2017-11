ZN: V Afganistanu letos rekordna pridelava opija

Kabul/Dunaj, 15. novembra - V Afganistanu so letos pridelali 9000 ton opija, kar je največ v zgodovini države, kaže danes objavljeno poročilo Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu (UNODC). Pridelava se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 87 odstotkov. Za 63 odstotkov na 328.000 hektarjev so se povečale tudi površine, na katerih pridelujejo opij.