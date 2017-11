Mobilnost po mnenju udeležencev okrogle mize dragocena in neprecenljiva izkušnja

Ljubljana, 15. novembra - Nacionalna agencija Cmepius je ob 30-letnici programa Erasmus+ pripravila valorizacijsko konferenco o pomenu medkulturnih kompetenc z naslovom Bistvo je očem skrito. V okviru programa je potekala tudi okrogla miza z učitelji in študenti o izkušnjah z mobilnostjo v tujini, ki so po mnenju udeležencev okrogle mize dragocene in neprecenljive.