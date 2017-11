Grondona naj bi mastno zaslužil ob izboru nogometnega SP 2022

New York, 15. novembra - Nekdanji podpredsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Julio Grondona naj bi ob izboru Katarja za prireditelja nogometnega SP leta 2022 za svoj glas prejel več kot 800.000 evrov, danes poročajo agencije. Sodišče v New Yorku te dni obravnava korupcijski škandal v Fifi in v zvezi s tem tudi očitke na račun pred tremi leti umrlega Grondone.