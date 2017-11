V Pritličju praznujejo s pestrim naborom dogodkov

Ljubljana, 15. novembra - Lokal in kulturni center Pritličje te dni praznuje tretjo obletnico delovanja, ki jo bodo obeležili s pestrim programom. Štiridnevno dogajanje bo danes ob 19. uri uvedla odprta tribuna na temo nadlegovanja in nasilja nad zaposlenimi v gostinstvu #BullyFreeBar, ki ji bo sledil koncert Žige Murka in Tomaža Groma.