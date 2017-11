V ZDA odobrili prvo tableto s senzorjem za sledenje

Washington, 14. novembra - V ZDA so odobrili prvo tableto s senzorjem za sledenje, ki zdravnike in oskrbnike obvesti, ali bolnik jemlje zdravila po predpisanem urniku. Tableta z imenom Abilify MyCite je namenjena bolnikom s shizofrenijo, bipolarno motnjo in depresijo, je v ponedeljek sporočila ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA).