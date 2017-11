Izetbegovićev intervju razburil Beograd in Banjaluko

Sarajevo/Beograd/Banjaluka, 14. novembra - V Beogradu in Banjaluki so se danes razburjeno odzvali na vest, da je bošnjaški član predsedstva BiH Bakir Izetbegović v ponedeljkovem pogovoru za Deutsche Welle izrazil možnost, da bi Bosna in Hercegovina priznala Kosovo, ki ga ima Srbija še vedno za svojo pokrajino.