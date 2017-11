Slovenski knjižni sejem v 33. izdaji s stalnicami in nekaj novostmi

Ljubljana, 14. novembra - V Cankarjevem domu bo od 22. do 26. novembra potekal 33. Slovenski knjižni sejem. Sodelovalo bo 115 razstavljavcev, napovedujejo 303 spremljevalne dogodke. Poleg ustaljenih sklopov, kot sta Debatne kavarne in Založniška akademija, bo ponudil tudi nove, denimo Ilustratorski kot. Države v fokusu so Avstrija, Nemčija in Švica. Odprtje bo 21. novembra.