Na letošnji poslovni konferenci o kiklopih in robotih

Ljubljana, 14. novembra - Na letošnji Poslovni konferenci Portorož, ki se bo v organizaciji ljubljanske ekonomske fakultete in časnika Finance odvila 30. novembra in 1. decembra, bo v ospredju tema Živeti med kiklopi in roboti. Na njej bodo obravnavali politične in gospodarske osebnosti, ki rušijo pridobljene norme demokratičnega odločanja, in robotizacijo.