Pogojne kazni za požar na ameriškem veleposlaništvu v Beogradu

Beograd, 14. novembra - Beograjsko višje sodišče je četverico, obtoženo, da je leta 2008 zažgala ameriško veleposlaništvu v Beogradu, danes obsodilo na pet in šest mesecev pogojne zaporne kazni za dobo dveh let. Tri osebe so oprostili obtožb, poročajo tuje tiskovne agencije. Na veleposlaništvu ZDA je zagorelo po mitingu Kosovo je Srbija. V požaru je umrl srbski državljan.