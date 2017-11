Dolga in trnova pot do nove ljubljanske urgence

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 14. novembra - Potem ko so zdravniki in bolniki dolga leta trpeli in opozarjali na neznosne razmere na ljubljanski urgenci, so danes le dočakali nove prostore. Pot do teh pa je bila dolga in polna zapletov, od objave prvega razpisa je minilo skoraj 11 let. STA objavlja kronologijo dogajanja.