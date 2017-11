Zdrava in dostopna prehrana ostaja eno najresnejših javnozdravstvenih vprašanj

Bled, 14. novembra - Zdrava, varna, trajnostna in dostopna prehrana je in ostaja eno najresnejših javnozdravstvenih vprašanj v družbi, je ministrstvo za zdravje poudarilo ob mednarodni konferenci ONCA o optimalni prehranski oskrbi za vse, ki poteka na Bledu. Z ukrepi in dejavnostmi ministrstvo pokriva velik del populacije, izpostavlja pa ukrepe v zdravstvenem sektorju.