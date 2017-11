V Iranu po potresu danes dan žalovanja

Teheran, 14. novembra - Prebivalci območja na meji med Iranom in Irakom, ki ga je v nedeljo prizadel uničujoč potres in zahteval več kot 400 smrtnih žrtev, so že drugo noč preživeli na prostem. V Iranu so za danes razglasili dan žalovanja za žrtvami potresa, območje, ki mu skušajo dostaviti pomoč, pa naj bi danes obiskal iranski predsednik Hasan Rohani.