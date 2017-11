Pahorju čestital tudi škof evangeličanske cerkve Filo

Ljubljana, 13. novembra - Škof Geza Filo je v imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji in njenega predsedstva čestital predsedniku republike Borutu Pahorju ob ponovni izvoliti na nedeljskih predsedniških volitvah. Ob tem je Pahorju zaželel, da bi si "z vsemi svojimi močmi in znanjem še naprej prizadeval za mir in skupno dobro".