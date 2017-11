Na Ritmu mladosti v Stožicah se bosta križala Dan D in Mi2

Ljubljana, 19. novembra - Collegium Mondial Travel in Radio Antena za 8. decembra v Stožicah napovedujeta nov Ritem mladosti. Gre za znan format preigravanja dveh velikih glasbenih skupin na dveh odrih, tokrat bo od 20. ure naprej osrednja točka križanje skupin Dan D in Mi2. Ob njih bodo nastopili še nemški DJ Alle Farben, srbski S.A.R.S. ter raperja Nipke in Trkaj.