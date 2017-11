Prihodnji teden izrek sodbe enemu najbolj odgovornih v vojni v BiH, generalu Mladiću

piše Vesna Rojko

Haag, 17. novembra - Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije bo 27 let po koncu vojne v BiH v sredo izreklo sodbo poveljniku sil bosanskih Srbov Ratku Mladiću, enemu najbolj odgovornih za najbolj krvave in krute dogodke v vojni v BiH med letoma 1992 in 1995 - genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva.