Na pesniškem festivalu v Pragi Alenka Jensterle Doležal, Miriam Drev in Meta Kušar

Praga, 14. novembra - V Pragi in Novi Paki bo od danes do petka potekal pesniški festival Mladi mesec - slovenske pesnice v Pragi, namenjen promociji slovenske literature na čeških tleh. Ker v ospredje postavlja predvsem sodobno poezijo slovenskih pesnic, se bodo na njem tokrat predstavile Alenka Jensterle Doležal, Miriam Drev in Meta Kušar.